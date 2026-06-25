Денис Сєдашов

Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська здобула перемогу на турнірі «срібного» рівня Континентального туру в Ізраїлі.

Результат Будзинської склав 6.80 м, що на 43 см більше, ніж у найближчої суперниці. Цей показник став другим найкращим у кар'єрі спортсменки та зупинився за 2 см від її особистого рекорду.

Grand Slam Jerusalem. Стрибки у довжину. Жінки

Ірина Будзинська (Україна) — 6.80 м Ромі Тамір (Ізраїль) — 6.37 м Мілі Тункель (Ізраїль) — 6.16 м

Для українки це п'ята перемогу в літньому сезоні та четверта поспіль.

Українська стрибунка Будзинська здобула золото на турнірі в Австрії.