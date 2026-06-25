Тетяна Степанова, тренерка української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, оцінила виступ своєї підопічної на етапі Золотого континентального туру в Загребі, де вона здобула золоту нагороду.

Спеціалістка відзначила фізичний прогрес спортсменки на старті нового літнього сезону, а також пояснила причини невдалого виступу іншої українки — Ірини Геращенко. Слова наводить Суспільне Спорт.

2.10 м є, але приходить сезон – і ти знову все починаєш з нуля. Відмінно попрацював Сергій Петрович Степанов у залі загальної фізичної підготовки. У нас два тренери, ми працюємо разом. Він дзвонив після змагань і говорив, що видно, як додалося сили. Та й спроба на 1.97 м була дуже хорошою. Вона перелетіла цю висоту з великим запасом.

Вона додала у швидкості та силі. І я думаю, що до вересня це буде дуже добре. Потім вона зловить у голові, як треба літати, як треба відштовхуватися стопою, бо зараз вона її трохи розслаблює під час постановки на доріжку. Думаю, все буде добре.

Короткий сектор у Загребі? Ми вмістилися добре. Тим, хто робить розбіг з підбіжки, було трохи незручно. І Ірина Геращенко теж мала незручний розбіг, тому вона не могла спіймати дугу.