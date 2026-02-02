Володимир Кириченко

Бронзовий призер Олімпіади у Парижі-2024 з легкої атлетики Михайло Кохан для YouTube-каналу «ПРЯМА ЧЕРВОНА» розповів про особливості допінг-контролю професійних спортсменів.

Зараз у міжсезоння ти теж будеш здавати проби?

«Так, цілий рік до нас приїжджають».

Ти заповнюєш якусь форму?

«Так, зараз я пишу, що я перебуваю на тренувальному зборі в Конча-Заспі».

Вони не довіряють місцевим?

«У нас же ж є офіційний сайт, де є твій акаунт, на якому ти пишеш – де ти, коли, що. Треба вказати проміжок одну годину, коли ти стовідсотково будеш вдома. У мене стоїть 6-7 ранку – це коли я стовідсотково буду у себе в номері. Тому вони можуть приїхати».

Приходять зі своєю баночкою, і такі: «Давай»?

«Вони на вибір дають».

Вони слідкують, як ти пісяєш у банку?

«Ну, звісно, стоїть мужик, дивиться, як я дістаю…».

Щоб ти, не дай Бог, не… ?

«Щоб з під крана не налив чи з рота. Було ж багато випадків, коли резинові члени підсовували, під крапельницю підключали – йшла якась рідина».

