«Було багато випадків, коли резинові члени підсовували». Кохан – про тест на допінг
Відомий легкоатлет розкрив особливості контролю професійних спортсменів
близько 2 годин тому
Бронзовий призер Олімпіади у Парижі-2024 з легкої атлетики Михайло Кохан для YouTube-каналу «ПРЯМА ЧЕРВОНА» розповів про особливості допінг-контролю професійних спортсменів.
Зараз у міжсезоння ти теж будеш здавати проби?
«Так, цілий рік до нас приїжджають».
Ти заповнюєш якусь форму?
«Так, зараз я пишу, що я перебуваю на тренувальному зборі в Конча-Заспі».
Вони не довіряють місцевим?
«У нас же ж є офіційний сайт, де є твій акаунт, на якому ти пишеш – де ти, коли, що. Треба вказати проміжок одну годину, коли ти стовідсотково будеш вдома. У мене стоїть 6-7 ранку – це коли я стовідсотково буду у себе в номері. Тому вони можуть приїхати».
Приходять зі своєю баночкою, і такі: «Давай»?
«Вони на вибір дають».
Вони слідкують, як ти пісяєш у банку?
«Ну, звісно, стоїть мужик, дивиться, як я дістаю…».
Щоб ти, не дай Бог, не… ?
«Щоб з під крана не налив чи з рота. Було ж багато випадків, коли резинові члени підсовували, під крапельницю підключали – йшла якась рідина».
