Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх не планує завершувати професійну кар’єру найближчим часом. Українська стрибунка у висоту налаштована виступати на найвищому рівні ще принаймні протягом двох олімпійських циклів.

У розмові з Жорстка атлетика Магучіх підтвердила, що її мотивація залишається незмінною ще з юнацьких років. Спортсменка вже розглядає можливість участі в Іграх у Лос-Анджелесі (2028) та Брисбені (2032), а за сприятливих обставин — навіть в Олімпіаді-2036.

Ми рухаємося тією ж філософією ще з юнацького віку. Хочеться виступити щонайменше ще на двох Олімпіадах – у Лос-Анджелесі та в Австралії. А можливо, і в 2036 році.

Але потрібно дивитися на стан здоров'я. Хотілося б завершувати кар'єру, коли ти ще в гарній формі й показуєш високі результати, а не коли вже десяті місця. Треба знайти цю межу.