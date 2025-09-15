Девіс-Вудголл з рекордом сезону виграла чемпіонат світу-2025, випередивши Міхамбо
Це дебютне золото для американки на планетарних форумах
Американка Тара Девіс-Вудголл виграла золото чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у стрибках в довжину.
Вона показала результат 7,13 м – це рекорд сезону.
Чемпіонат світу з легкої атлетики. Токіо, Японія. Стрибки у довжину. Жінки
1. Тара Девіс-Вудголл (США) – 7,13 метра
2. Малайка Міхамбо (Німеччина) – 6,99 м
3. Наталія Лінарес (Колумбія) – 6,92 м
Зазначимо, Девіс-Вудголл здобула перше в кар’єрі золото на чемпіонатах світу. До цього вона мала срібло ЧС-2023 та золото чемпіонату світу в приміщенні у 2024 році.
Нагадаємо, українець Олег Дорощук вийшов у фінал чемпіонату світу-2025.
