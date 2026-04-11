Дворазова олімпійська чемпіонка вперше за понад 2 роки не зуміла виграти турнір
Американка провалила змагання метальної серії World Invitational
Титулована американська легкоатлетка Валарі Оллмен виступила на турнірі метальної серії World Invitational у Оклахомі, США.
Дворазова олімпійська чемпіонка показала свій найкращий результат у третій спробі – 65.18 м.
За підсумками змагань Оллмен посіла 6-те місце з 8 учасниць. Перемогу здобула нідерландка Йорінде Ван Клінкен з результатом в 68.98 м.
31-річна американка перервала серію з перемог на турнірах, яка тривала з вересня 2023 року. Валері мала у активі 30 тріумфів поспіль у турнірах без урахування кваліфікацій – зокрема здобула золото на Олімпіаді-2024 й ЧС-2025.
Востаннє Оллмен не перемагала у змаганнях на ЧС-2023, коли посіла друге місце, поступившись Лаулаузі Таусазі.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
