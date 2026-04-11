Володимир Кириченко

Титулована американська легкоатлетка Валарі Оллмен виступила на турнірі метальної серії World Invitational у Оклахомі, США.

Дворазова олімпійська чемпіонка показала свій найкращий результат у третій спробі – 65.18 м.

За підсумками змагань Оллмен посіла 6-те місце з 8 учасниць. Перемогу здобула нідерландка Йорінде Ван Клінкен з результатом в 68.98 м.

31-річна американка перервала серію з перемог на турнірах, яка тривала з вересня 2023 року. Валері мала у активі 30 тріумфів поспіль у турнірах без урахування кваліфікацій – зокрема здобула золото на Олімпіаді-2024 й ЧС-2025.

Востаннє Оллмен не перемагала у змаганнях на ЧС-2023, коли посіла друге місце, поступившись Лаулаузі Таусазі.

