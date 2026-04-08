Етап Діамантової ліги в Досі перенесено на червень
Через геополітичну напруженість змагання відбудуться пізніше
30 хвилин тому
Організатори Діамантової ліги перенесли етап у Досі з 8 травня на 19 червня. Причиною рішення стала напружена геополітична ситуація на Близькому Сході.
Через очікувану спеку в червні змагання також перенесли зі Спортивного клубу Катару на Міжнародний стадіон Халіфа.
У заяві серії зазначено, що перенесення ухвалено в інтересах безпеки учасників та глядачів.
Таким чином, сезон Діамантової ліги 2026 стартує 16 травня в Шанхаї та завершиться 4-5 вересня в Брюсселі.
