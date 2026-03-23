Володимир Кириченко

Представляємо медальний залік чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні, який завршився в Торуні (Польща).

Збірна України розділила 4-те місце з Португалією, здобувши три медалі.

У жіночих стрибках у висоту перемогу здобула Ярослава Магучіх, а срібною призеркою стала Юлія Левченко. У чоловічих стрибках у висоту золото в активі Олега Дорощука.

Четверте місце медального заліку стало найкращим результатом для України за 20 років. На світовій першості 2006 року українці розділили третє місце з Ефіопією.

За кількістю медалей на цьому турнірі Україна показала найкращий результат за 12 років. Востаннє три нагороди українці здобували у 2014 році. Тоді це були два срібла і бронза.

Виграла медальний залік збірна США.

Медальний залік чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Топ-10

1. США – 18 медалей (5 золотих + 7 срібних + 6 бронзових)

2. Велика Британія – 4 (4 + 0 + 0)

3. Італія – 5 (3 + 2 + 0)

4. Україна – 3 (2 + 1 + 0)

4. Португалія – 3 (2 + 1 + 0)

6. Іспанія – 5 (1 + 2 + 2)

7. Нідерланди – 4 (1 + 2 + 1)

8. Бельгія – 3 (1 + 2 + 0)

9. Польща – 4 (1 + 1 + 2)

10. Швейцарія – 3 (1 + 1 + 1)

Нагадаємо, Магучіх поділилася емоціями після здобуття золота на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.