Збірна України – в топ-4 медального заліку ЧС з легкої атлетики у приміщенні – це найкращий результат з 2006 року
Наші спортсмени на турнірі в Торуні здобула дві перемоги
Представляємо медальний залік чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні, який завршився в Торуні (Польща).
Збірна України розділила 4-те місце з Португалією, здобувши три медалі.
У жіночих стрибках у висоту перемогу здобула Ярослава Магучіх, а срібною призеркою стала Юлія Левченко. У чоловічих стрибках у висоту золото в активі Олега Дорощука.
Четверте місце медального заліку стало найкращим результатом для України за 20 років. На світовій першості 2006 року українці розділили третє місце з Ефіопією.
За кількістю медалей на цьому турнірі Україна показала найкращий результат за 12 років. Востаннє три нагороди українці здобували у 2014 році. Тоді це були два срібла і бронза.
Виграла медальний залік збірна США.
Медальний залік чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Топ-10
1. США – 18 медалей (5 золотих + 7 срібних + 6 бронзових)
2. Велика Британія – 4 (4 + 0 + 0)
3. Італія – 5 (3 + 2 + 0)
4. Україна – 3 (2 + 1 + 0)
4. Португалія – 3 (2 + 1 + 0)
6. Іспанія – 5 (1 + 2 + 2)
7. Нідерланди – 4 (1 + 2 + 1)
8. Бельгія – 3 (1 + 2 + 0)
9. Польща – 4 (1 + 1 + 2)
10. Швейцарія – 3 (1 + 1 + 1)
