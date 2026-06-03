Дорощук через травму пропустить етап Діамантової ліги в Римі
Під загрозою опинилася участь українського спортсмена у внутрішньому чемпіонаті у Львові
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Лідер збірної України зі стрибків у висоту Олег Дорощук пропустить четвертий етап Діамантової ліги, який відбудеться 4 червня в Римі. Про зняття із заявки через ушкодження спортсмен повідомив у коментарі Суспільне Спорт.
Дебютний старт Дорощука в сезоні Діамантової ліги тепер запланований на 19 червня в Досі. Також під питанням залишається участь легкоатлета в командному чемпіонаті України, який пройде 6–7 червня у Львові.
Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Рабаті, Левченко — у топ-4.