Денис Сєдашов

Лідер збірної України зі стрибків у висоту Олег Дорощук пропустить четвертий етап Діамантової ліги, який відбудеться 4 червня в Римі. Про зняття із заявки через ушкодження спортсмен повідомив у коментарі Суспільне Спорт.

Дебютний старт Дорощука в сезоні Діамантової ліги тепер запланований на 19 червня в Досі. Також під питанням залишається участь легкоатлета в командному чемпіонаті України, який пройде 6–7 червня у Львові.

Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Рабаті, Левченко — у топ-4.