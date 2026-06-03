Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив для Pro Box TV, що оганізація санкціонувала поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

«Рішення WBC полягало в тому, що один бій був добровільним, а потім переможець мав битися проти Кабаєла. Цей бій було санкціоновано сьогодні, і це обов’язковий захист для Усика.

До речі, я посміхаюся. Усі знищували WBC, тому що ми дозволили та санкціонували бій з Ріко за титул WBC. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що ми вчинили правильно».