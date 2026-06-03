WBC санкціонувала поєдинок Усик – Кабаєл
Президент організації залишився задоволеним собою
16 хвилин томуПідписатися в
Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив для Pro Box TV, що оганізація санкціонувала поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).
«Рішення WBC полягало в тому, що один бій був добровільним, а потім переможець мав битися проти Кабаєла. Цей бій було санкціоновано сьогодні, і це обов’язковий захист для Усика.
До речі, я посміхаюся. Усі знищували WBC, тому що ми дозволили та санкціонували бій з Ріко за титул WBC. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що ми вчинили правильно».
Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за 1 секунду до завершення 11-го раунду.
Раніше Кабаєл висунув ультиматум Усику щодо чемпіонського бою за лінією WBC.