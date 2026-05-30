Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх анонсувала свій перший старт у літньому сезоні-2026. У неділю, 31 травня, Ярослава виступить на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).

Разом із Магучіх у секторі для стрибків у висоту змагатиметься ще одна представниця України — Юлія Левченко.

Своїми очікуваннями від майбутніх змагань легкоатлетка поділилася на передтурнірній пресконференції.

Дуже очікую на свій старт сезону, тим паче дівчата минулого тижня чудово відкрили Діамантову лігу. Я впевнена, що в секторі буде дуже висока конкуренція, я на це очікую. Провела чудову підготовку та тренування в Португалії, тож впевнена, що перебуваю в чудовій формі. Сподіваюся, ви побачите чудові та високі стрибки. Ярослава Магучіх

