Дорощук – про срібло ЧЄ: «Зовсім не реалізувався і ще й програв»
Український легкоатлет прагне в цьому сезоні встановити особистий рекорд
Український стрибун у висоту Олег Дорощук для Суспільне Спорт прокоментував здобуття срібла на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі.
«Зараз я, мабуть, в одній з найкращих своїх спортивних форм, але зовсім не реалізувався і ще й програв. Зараз у мене одне бажання – повернутись до тренувань. Іще є змагання, хочу встановити особистий рекорд, до якого прагну.
Форма дуже класна. Стрибаю без техніки, без попадань у себе, як би могли і 2,30 м, і 2,27 м. Але якби робив це правильно, то результат був би набагато вищим. Це мене і засмучує – що не можу зараз зробити той стрибок, який хочу, для нормального результату».
Дорощук здобув срібну нагороду з результатом 2,30 м – це його друга поспіль медаль європейської першості.
Олег не зміг виграти у титулованого італійця Джанмарко Тамбері.