Український стрибун у висоту Олег Дорощук для Суспільне Спорт прокоментував здобуття срібла на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі.

«Зараз я, мабуть, в одній з найкращих своїх спортивних форм, але зовсім не реалізувався і ще й програв. Зараз у мене одне бажання – повернутись до тренувань. Іще є змагання, хочу встановити особистий рекорд, до якого прагну.

Форма дуже класна. Стрибаю без техніки, без попадань у себе, як би могли і 2,30 м, і 2,27 м. Але якби робив це правильно, то результат був би набагато вищим. Це мене і засмучує – що не можу зараз зробити той стрибок, який хочу, для нормального результату».