Тамбері – Дорощуку: «Ти змусив мене вийти за межі моїх можливостей»
Титулований італієць відзначив рівень свого суперника
Олег Дорощук / Фото - Суспільне Спорт
Чотириразовий чемпіон Європи з легкої атлетики італієць Джанмарко Тамбері звернувся до українця Олега Дорощука після їхнього протистояння в фіналі чемпіонату Європи-2026 у секторі для стрибків у висоту.
«Ти змусив мене вийти за межі моїх можливостей. Дякую».
Італієць виграв четвертий чемпіонський титул з результатом 2.32 м. Дорощук став другим з показником 2.30 м.
Олег здобув другу медаль ЧЄ в карʼєрі – два роки тому він став бронзовим призером.
Вперше за 14 років у чоловічому фіналі ЧЄ у стрибках з жердиною буде українець