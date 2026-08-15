Володимир Кириченко

Чотириразовий чемпіон Європи з легкої атлетики італієць Джанмарко Тамбері звернувся до українця Олега Дорощука після їхнього протистояння в фіналі чемпіонату Європи-2026 у секторі для стрибків у висоту.

«Ти змусив мене вийти за межі моїх можливостей. Дякую».

Італієць виграв четвертий чемпіонський титул з результатом 2.32 м. Дорощук став другим з показником 2.30 м.

Олег здобув другу медаль ЧЄ в карʼєрі – два роки тому він став бронзовим призером.

Вперше за 14 років у чоловічому фіналі ЧЄ у стрибках з жердиною буде українець