Кохан виборов золоту медаль на етапі Континентального туру в Естонії
Українець здобув медаль вищого ґатунку в останній спробі
близько 2 годин томуПідписатися в
Український метальник молота Михайло Кохан став переможцем турніру бронзового Континентального туру World Athletics — Heino Lipp Memorial, який відбувся в естонському Йихві.
Українець виграв змагання завдяки останній спробі, у якій показав результат 79,22 метра, випередивши найближчого переслідувача з Угорщини Арміна Сабадоша на 12 сантиметрів.
Heino Lipp Memorial-2026. Метання молота (чоловіки):
Михайло Кохан (Україна) — 79,22 м
Армін Сабадош (Угорщина) — 79,10 м
Адам Паул Келлі (Естонія) — 74,85 м
Ця перемога стала для Кохана третьою на міжнародному рівні у сезоні 2026 року.
Кохан з особистим рекордом завоював срібло на турнірі в США.
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