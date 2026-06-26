Кохан завоював срібло на турнірі Континентального туру в Загребі
Українець показав результат 81.42 метра
близько 2 годин томуПідписатися в
Український метальник молота Михайло Кохан посів друге місце на змаганнях «золотого» етапу Континентального туру в Загребі.
У п'ятій спробі українець показав результат 81.42 метра, поступившись п'ятиразовому чемпіону світу поляку Павелу Файдеку, який виграв турнір із результатом 81.89 метра.
Для Кохана це вже третя поспіль срібна нагорода на турнірах золотої серії Континентального туру.
Кохан виборов золоту медаль на етапі Континентального туру в Естонії.
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