World Athletics залишила в силі відсторонення спортсменів із росії та білорусі
Себастьян Коу не хоче бачити терористів у спорті
близько 2 годин томуПідписатися в
Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics) залишила в силі відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань. Рішення ухвалили за підсумками засідання ради організації.
Рада розглянула кілька варіантів оновлення обмежень, проте ухвалила рішення зберегти чинні санкції.
Президент World Athletics Себастьян Коу прокоментував рішення ради:
У силі залишилося початкове рішення щодо санкцій, які захищають цілісність і справедливість наших змагань, з урахуванням відсутності відчутного прогресу в питанні мирних переговорів.
Російські та білоруські легкоатлети відсторонені від міжнародних стартів з 1 березня 2022 року.
Президент World Athletics пояснил, при каких условиях россияне могут быть допущены к турнирам.