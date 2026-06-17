«Це була моя мрія»: Фельфнер емоційно відреагував на запрошення на етап Діамантової ліги у Досі
Спортсмен розповів про особливі умови катарського сектора
близько 1 години томуПідписатися в
Український метальник списа Артур Фельфнер прокоментував своє повернення на турніри престижної легкоатлетичної серії. Спортсмен виступить на Діамантовій лізі вперше з вересня 2024 року.
Для Фельфнера це буде дебютний старт на етапі в Катарі. В коментарі для Суспільне Спорт легкоатлет зізнався, що давно мріяв потрапити саме на цей турнір через специфічні погодні умови в Досі.
Я спершу подумав, що це нереально, взагалі ніяк. Адже на цей етап Діамантової ліги в Досі, метання спису — за всю мою кар'єру мене жодного разу не брали, з якими б метрами я не виступав — чи 82 м, чи 83 м. Там завжди дуже круті змагання і чудові умови. І тут менеджер дзвонить і каже: “Доху підтвердили”. У мене було стільки емоцій, це просто щось! Тому що етапи в Цюріху, Лозанні — це класно, але в Досі — це була така моя мрія.
Коли мені підтвердили, я одразу зрозумів: усе, ніяка Чехія, нікуди більше не їду, уся підготовка — на Доху.
Дорощук та Фельфнер виступлять на етапі Діамантової ліги у Досі.