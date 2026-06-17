Лайлс встановив світовий рекорд, який протримався трохи більше двох місяців
Американець продовжує встановлювати нові досягнення
близько 1 години томуПідписатися в
Ноа Лайлс / Фото - Yahoo
Зірковий американський легкоатлет Ноа Лайлс на етапі Золотого континентального туру в Остраві встановив новий світовий рекорд у бігу на 150 метрів.
Він пробіг дистанцію за 14,67 с. Попередній рекорд встановив 4 квітня ямаєць Кішейн Томпсон, показавши результат 14,92 секунди.
До того рекорд (14,97 с) належав Крісті Лінфорду, який встановив його у 1994 році.
Ostrava Golden Spike-2026. Біг, 150 м. Чоловіки
1. Ноа Лайлс (США) – 14,67
2. Сінесіфо Дамбіле (ПАР) – 14,78
3. Гоут Гоут (Австралія) – 14,96
Зазначимо, що в Остраві одразу три атлети вибігли з 15 секунд.
Нагадаємо, українець Михайло Кохан виборов золоту медаль на етапі Континентального туру в Естонії.
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