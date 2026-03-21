Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№8 WTA) зіграла матч другого раунду турніру WTA 1000 в Маямі.

Еліна з рахунком 6:2, 6:4 перемогла австралійку Емерсон Джонс (№147 WTA).

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. За цей час Світоліна дев'ять разів подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з семи. Джонс виконала один ейс за однієї подвійної помилки і не використала свій єдиний зароблений брейк-пойнт за матч.

Це була їхня перша офіційна зустріч.

У третьому колі Еліна зустрінеться з Хейлі Баптіст (WTA, 45), яка обіграла Людмилу Самсонову.

Зазначимо, що Еліна пропускала перший раунд турніру.

Нагадаємо, Даяна Ястремська обіграла Крюгер у стартовому раунді «тисячника» в Маямі.