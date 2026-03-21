Світоліна впевнено стартувала на турнірі WTA 1000 в Маямі
Еліна в двох сетах обіграла представницю Австралії
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№8 WTA) зіграла матч другого раунду турніру WTA 1000 в Маямі.
Еліна з рахунком 6:2, 6:4 перемогла австралійку Емерсон Джонс (№147 WTA).
Матч тривав 1 годину 11 хвилин. За цей час Світоліна дев'ять разів подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала три брейк-пойнти з семи. Джонс виконала один ейс за однієї подвійної помилки і не використала свій єдиний зароблений брейк-пойнт за матч.
Це була їхня перша офіційна зустріч.
У третьому колі Еліна зустрінеться з Хейлі Баптіст (WTA, 45), яка обіграла Людмилу Самсонову.
Зазначимо, що Еліна пропускала перший раунд турніру.
Нагадаємо, Даяна Ястремська обіграла Крюгер у стартовому раунді «тисячника» в Маямі.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04