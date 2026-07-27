У Греції відбувся місцевий чемпіонат з легкої атлетики. Про це повідомляє huffingtonpost.gr.

У секторі для стрибків у довжину перемогу святкував дворазовий олімпійський чемпіон Мілтіадіс Тентоглу.

28-річний атлет стрибнув на 8,66 м, тим самим оновивши особистий та національний рекорди, а також рекорд сезону – 8,61 м, який теж належав Мілтіадісу.

«Сьогодні я почувався добре. Очікував показати ще кращий результат. У мене була хороша серія спроб, але останній стрибок, який, мабуть, був найкращим у моєму житті, я не реалізував.

Втратив близько десяти сантиметрів на відштовхуванні й не зміг правильно приземлитися. Це був неймовірний стрибок, але я його змарнував. Я знаю, як це робити, просто не можу повторювати це постійно».