Дворазовий олімпійський чемпіон оновив рекорд сезону-2026 у стрибках в довжину
Грек встановив особисте досягнення
близько 2 годин томуПідписатися в
У Греції відбувся місцевий чемпіонат з легкої атлетики. Про це повідомляє huffingtonpost.gr.
У секторі для стрибків у довжину перемогу святкував дворазовий олімпійський чемпіон Мілтіадіс Тентоглу.
28-річний атлет стрибнув на 8,66 м, тим самим оновивши особистий та національний рекорди, а також рекорд сезону – 8,61 м, який теж належав Мілтіадісу.
«Сьогодні я почувався добре. Очікував показати ще кращий результат. У мене була хороша серія спроб, але останній стрибок, який, мабуть, був найкращим у моєму житті, я не реалізував.
Втратив близько десяти сантиметрів на відштовхуванні й не зміг правильно приземлитися. Це був неймовірний стрибок, але я його змарнував. Я знаю, як це робити, просто не можу повторювати це постійно».
Напередодні Україна призупинила чемпіонат Росії з легкої атлетики.
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