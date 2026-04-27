Офіційно: Польща стане господарем ЧЄ-2028 з легкої атлетики
Польща прийме чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 року. Турнір пройде з 3 по 8 червня.
Змагання відбудуться лише за місяць до старту Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі. Це дасть змогу європейським атлетам не лише поборотися за медалі, а й заробити важливі очки до кваліфікаційного рейтингу на ОІ-2028. Повідомляє insidethegames.
Ми раді підтвердити, що чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 року пройде в Польщі. Це історичний момент, оскільки країна вперше прийме нашу головну подію.
Раніше країна вже успішно організовувала командні чемпіонати Європи та Світові естафети.
