Дюплантіс і Маклафлін визнані найкращими атлетами року за версією World Athletics
Також були названі переможці і в інших номінаціях
близько 9 годин тому
Шведський стрибун із жердиною Арманд Дюплантіс, дворазовий олімпійський чемпіон і триразовий чемпіон світу, став спортсменом року за версією World Athletics. Разом із ним головну нагороду отримала американська зірка з бігу на 400 метрів з бар’єрами, чотириразова олімпійська чемпіонка Сідні Маклафлін.
World Athletics також оголосила переможців у спеціальних категоріях. У номінації «Бігова доріжка» відзначили Сідні Маклафлін та Еммануеля Ваньоні. Найкращими у категорії «Технічні види» стали Арманд Дюплантіс та австралійка Нікола Оліслагерс. У категорії «Шосе» перемогли іспанка Марія Перес і кенійський атлет Себастьян Саве.
