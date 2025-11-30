Денис Сєдашов

Шведський стрибун із жердиною Арманд Дюплантіс, дворазовий олімпійський чемпіон і триразовий чемпіон світу, став спортсменом року за версією World Athletics. Разом із ним головну нагороду отримала американська зірка з бігу на 400 метрів з бар’єрами, чотириразова олімпійська чемпіонка Сідні Маклафлін.

Male World Athlete of the Year Winner 🏆



🇸🇪’s Mondo Duplantis is your Male World Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/DVvqfBvzfS — World Athletics (@WorldAthletics) November 30, 2025

World Athletics також оголосила переможців у спеціальних категоріях. У номінації «Бігова доріжка» відзначили Сідні Маклафлін та Еммануеля Ваньоні. Найкращими у категорії «Технічні види» стали Арманд Дюплантіс та австралійка Нікола Оліслагерс. У категорії «Шосе» перемогли іспанка Марія Перес і кенійський атлет Себастьян Саве.

