Шепелєв – про допінг Федусова: «До виступів під нейтральним прапором залишилось: 3, 2...»
Український легкоатлет дав промовистий коментар
близько 1 години тому
Владислав Шепелєв / Фото - ФЛАУ
Український легкоатлет Владислав Шепелєв відреагував на новину про позитивний допінг-тест свого співвітчизника Дмитра Федусова.
«Красавчики, до виступів під нейтральним прапором залишилось: 3, 2...».
Федусов є срібним призером чемпіонату України в метанні списа.
Нагадаємо, результати аналізів спортсмена показали наявність в його організмі забороненої речовини – мельдонію.
Поділитись