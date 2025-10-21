Дюплантіс, Оліслагерс та Керр серед номінантів на легкоатлетів 2025 року від World Athletics
Переможець буде обраний шляхом голосування
близько 1 години тому
Оприлюднено список номінантів за нагороду World Athletics Awards 2025 у категоріях «Найкраща легкоатлетка року у технічних дисциплінах» та «Найкращий легкоатлет року у технічних дисциплінах». Про це повідомляє прес-служба World Athletics Awards.
Для цих двох категорій обрано по 5 номінантів, після чого пройде голосування, щоб визначити двох фіналістів у кожній категорії.
Номінантки серед жінок:
Валарі Оллман (США) – метання диска
Тара Девіс-Вудголл (США) – стрибки у довжину
Анна Голл (США) – семиборство
Нікола Оліслагерс (Австралія) – стрибки у висоту
Кемрін Роджерс (Канада) – метання молота
Номінанти серед чоловіків:
Арман Дюплантіс (Швеція) – стрибки з жердиною
Маттіа Фурлані (Італія) – стрибки у довжину
Ітан Кацберг (Канада) – метанні молота
Гаміш Керр (Нова Зеландія) – стрибки у висоту
Педро Пічардо (Португалія) – потрійний стрибок.
