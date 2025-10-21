Володимир Кириченко

Оприлюднено список номінантів за нагороду World Athletics Awards 2025 у категоріях «Найкраща легкоатлетка року у технічних дисциплінах» та «Найкращий легкоатлет року у технічних дисциплінах». Про це повідомляє прес-служба World Athletics Awards.

Для цих двох категорій обрано по 5 номінантів, після чого пройде голосування, щоб визначити двох фіналістів у кожній категорії.

Номінантки серед жінок:

Валарі Оллман (США) – метання диска

Тара Девіс-Вудголл (США) – стрибки у довжину

Анна Голл (США) – семиборство

Нікола Оліслагерс (Австралія) – стрибки у висоту

Кемрін Роджерс (Канада) – метання молота

Номінанти серед чоловіків:

Арман Дюплантіс (Швеція) – стрибки з жердиною

Маттіа Фурлані (Італія) – стрибки у довжину

Ітан Кацберг (Канада) – метанні молота

Гаміш Керр (Нова Зеландія) – стрибки у висоту

Педро Пічардо (Португалія) – потрійний стрибок.

