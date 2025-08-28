Дюплантіс – чемпіон Діамантової ліги сезону-2025
Зірковий швед був в кроці від поразки
близько 2 годин тому
Арман Дюплантіс / Фото - France24
Вчора, 27 серпня, у Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги у секторі чоловічих стрибків з жердиною.
Переможцем турніру став титулований шведський легкоатлет Арман Дюплантіс з результатом 6,00 м. Він тричі помилився на висоті 6,10 м.
25-річний грек Еммануїл Караліс показав аналогічний результат, але поступився олімпійському чемпіону за кількістю спроб.
Діамантова ліга. Цюрих, Швейцарія. Стрибки з жердиною. Чоловіки
1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,00 м
2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6,00
3. Сем Кендрікс (США) – 5,80
