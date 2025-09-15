Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Арман Дюплантіс прокоментував свій новий світовий рекорд, який встановив на чемпіонаті світу в Токіо (Японія). Слова наводить Reuters.

Я просто щасливий, не можу це пояснити. Останні два тижні я дійсно насолоджувався перебуванням у Токіо. Мені подобалося все навколо. Я відчував, що єдиний спосіб залишити Японію — це встановити світовий рекорд.

Такою була моя ментальність. Я не знаю, що буде далі, і зараз мені байдуже. Я просто насолоджуватимуся цим моментом.

Я відчував себе чудово протягом усього дня. Я знав, що рекорд мене під силу. Якщо у мене буде правильна розбігова доріжка, я знаю, що все можливо.

Мій забіг все показав — усе залежить від швидкості. Поки вона правильна, я знаю, що все вийде.