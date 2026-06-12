Маршалл виграв другий поспіль етап Діамантової ліги, у Дюплантіса з'явився суперник
Австралійський легкоатлет підкорив Осло
32 хвилини томуПідписатися в
В норвезькому Осло відбувся етап Діамантової ліги.
У секторі для стрибків з жердиною виграв австралієць Кертіс Маршалл. Він здобув другу поспіль перемогу на етапах Діамантової ліги. Його результат – 5,82 м.
Другим став норвежець Сондре Гуттормсен – 5,72 м, третім – американець Сем Кендрікс (5,72 м).
Титулований швед Арман Дюплантіс пропускав етап в Осло.
Діамантова ліга. Осло, Норвегія. Стрибки з жердиною. Чоловіки
1. Кертіс Маршалл (Австралія) – 5,82 м
2. Сондре Гуттормсен (Норвегія) – 5,72 м
3. Сем Кендрікс (США) – 5,72 м
Нагадаємо, що Дюплантіс на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі вперше з 2023 року програв змагання зі стрибків з жердиною – після серії з 40 перемог поспіль. Арман став другим, а перемогу здобув Маршалл.