Табашник прооперують після травми на ЧУ: деталі пошкодження легкоатлетки
Терміни відновлення легкоатлетки наразі не уточнюються
близько 4 годин тому
Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник отримала серйозне пошкодження під час виступів на національній першості в приміщенні. Про це офіційно повідомила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).
Медичне обстеження підтвердило складний характер травми лівого коліна. У спортсменки діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки, а також надрив колатеральної зв'язки.
За інформацією ФЛАУ, Табашник прооперують уже найближчими днями. Терміни відновлення легкоатлетки наразі не уточнюються.
