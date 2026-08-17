Україна посіла 11-ту позицію в медальному заліку Євро-2026 з легкої атлетики
У скарбничці нашої команди 4 нагороди
Представляємо медальний залік чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який завершився у Бірмінгемі.
Збірна України стала 11-ю в медальному заліку. На рахунку нашої команди 4 медалі – бронза Михайла Кохана у метанні молота, срібло Олега Дорощука в стрибках у висоту, бронза Людмили Оляновської у спортивній ходьбі та золото Ярослави Магучіх у стрибках у висоту.
Чемпіонат Європи-2026 з легкої атлетики. Медальний залік
1. Італія – 22 медалі (10-6-6)
2. Велика Британія – 19 (9-8-2)
3. Німеччина – 21 (6-10-5)
4. Нідерланди – 14 (5-3-6)
5. Норвегія – 6 (4-0-2)
6. Швейцарія – 7 (3-3-1)
7. Іспанія – 8 (2-2-4)
8. Швеція – 5 (2-1-2)
9. Ірландія – 4 (2-1-1)
10. Фінляндія – 3 (2-1-0)
11. Україна – 4 (1-1-2)
«Були помилки». Магучіх – про золоту нагороду чемпіонату Європи-2026
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