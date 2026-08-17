Володимир Кириченко

Український стрибун з жердиною Олександр Онуфрієв виступив у фіналі чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики, який завершився в Бірмінгемі.

Українець фінішував пʼятим, повторивши особистий рекорд – 5,70 м.

Вперше з 2012 року Україна була представлена у чоловічих стрибках з жердиною на чемпіонаті Європи. Тоді Максим Мазурик посів 8-му позицію.

5-те місце – це найкращий результат Онуфрієва на міжнародних турнірах найвищого рівня. Раніше він посідав 18-те місце у кваліфікації ЧС-2025.

ЧЄ-2026. Фінал. Стрибки з жердиною (чоловіки)

1. Арманд Дюплантіс (Швеція) – 6.15 м

2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6.00 м

3. Батіст Тьєрі (Франція) – 5.85 м

5. Олександр Онуфрієв (Україна) – 5.70 м

Нагадаємо, Ярослава Магучіх завоювала золото чемпіонату Європи у стрибках у висоту.