Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко поділилася враженнями від виступу на Меморіалі імені Віталія Лонського в Бердичеві. Слова наводить Суспільне Спорт.

Просто така цифра прийшла в голову. Не думала, що я буду замовляти. Стрибнула 1.92 м — подумала, що далі буду 1.97 м. Можливо, логічніше було ставити 1.98 м, щоб був топрезультат сезону. Але треба працювати, ось що скажу.

Мені пощастило, купився автовикупом квиток Хельм — Бердичів. Ми планували стрибати два старти одразу, але планували подивитися після стану. Стан був хорошим, тож вирішили стрибати. Змагання — це завжди свято, а особливо вдома.