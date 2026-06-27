«Змагання — це завжди свято»: Геращенко прокоментувала перемогу на Меморіалі Лонського
Емоції лідерки збірної України від виступу на домашній арені
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко поділилася враженнями від виступу на Меморіалі імені Віталія Лонського в Бердичеві. Слова наводить Суспільне Спорт.
Просто така цифра прийшла в голову. Не думала, що я буду замовляти. Стрибнула 1.92 м — подумала, що далі буду 1.97 м. Можливо, логічніше було ставити 1.98 м, щоб був топрезультат сезону. Але треба працювати, ось що скажу.
Мені пощастило, купився автовикупом квиток Хельм — Бердичів. Ми планували стрибати два старти одразу, але планували подивитися після стану. Стан був хорошим, тож вирішили стрибати. Змагання — це завжди свято, а особливо вдома.
Кохан завоював срібло на турнірі Континентального туру в Загребі.