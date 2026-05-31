Денис Сєдашов

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виграла першу золоту медаль на міжнародній арені після повернення до змагань у секторі для стрибків у висоту. Українка стала найкращою на етапі Континентального туру Світової легкої атлетики в польському Білостоку.

Геращенко посіла перше місце, підкоривши планку на позначці 1.96 метра, що стало новим рекордом цього турніру. Нагадаємо, що раніше українка завоювала срібло на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені.

Переможний дубль України в Білостоку оформив Дмитро Нікітін. Український легкоатлет виграв чоловічі змагання зі стрибків у висоту, показавши результат 2.23 метра.

Магучіх розпочне літній сезон-2026 на етапі Діамантової ліги в Марокко.