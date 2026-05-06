Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версіями WBO та WBA у першій важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 26 КО) висловився щодо можливого поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить Fight News.

Боксер заявив, що найближчими роками не планує переходити у хевівейт.

Питання не в тому, чи можу я виступати в суперважкій вазі, а в тому, чи хочу я цього. Мабуть, у наступні п’ять років я битимуся в першому важкому і напівважкому вазі. Я навіть не думаю про суперважкий дивізіон. Я впевнений, що міг би побитися там, але зараз, ймовірно, в найближчі п’ять років я не думатиму про це. Девід Бенавідес

Водночас американець припускає можливість зустрічі з українцем у межах крузервейту, відзначаючи високий рівень суперника:

Усик заслуговує на повагу більше, ніж хтось інший. Це не той бій, до якого я б поставився несерйозно. Я б провів кілька поєдинків у першій важкій вазі, щоб добре почуватися там і показувати максимум своїх можливостей, тому що Усик — великий боєць. Можливо, він один із найкращих бійців століття. Девід Бенавідес

За попередньою інформацією, бій між Бенавідесом та Усиком може бути організований у 2027 році.

