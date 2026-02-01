Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко тріумфально повернулася до змагань після декретної відпустки, вигравши командний чемпіонат України з результатом 1.90 м.

Для спортсменки це був перший старт із вересня 2024 року — весь минулий сезон вона пропустила через народження дитини.

Геращенко також намагалася підкорити висоту 1.94 м, однак цього разу їй висота не підкорилася. Срібною призеркою змагань стала Оксана Окунєва, а бронзу виборола Ірина Безсмертна — обидві спортсменки показали результат 1.80 м.

Левченко здобула перемогу на своєму дебютному старті в сезоні-2026.