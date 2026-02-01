Геращенко виграла командний чемпіонат України після декрету
Легкоатлетка здобула золото з результатом 1.90 м
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко тріумфально повернулася до змагань після декретної відпустки, вигравши командний чемпіонат України з результатом 1.90 м.
Для спортсменки це був перший старт із вересня 2024 року — весь минулий сезон вона пропустила через народження дитини.
Геращенко також намагалася підкорити висоту 1.94 м, однак цього разу їй висота не підкорилася. Срібною призеркою змагань стала Оксана Окунєва, а бронзу виборола Ірина Безсмертна — обидві спортсменки показали результат 1.80 м.
