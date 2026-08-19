Денис Сєдашов

Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник призначений на посаду керманича столичного клубу Спартак-Київ.

Фахівець повернувся до внутрішньої першості після чотирьох років роботи у другій німецькій Бундеслізі, де він очолював Кобург.

Новий наставник киян окреслив завдання команди та розповів про поточний навчально-тренувальний процес. Повідомляє Суспільне Спорт.

Цілі? Хочемо перемагати всіх суперників. Комбінуємо фізичне навантаження, і тренування з м'ячами. Є стадіон, тренажерна зала, гандбольна зала. Вадим Бражник

Бражник суміщатиме роботу в клубі з посадою в національній команді, яку очолює з 2023 року. Вже у листопаді збірна України під його керівництвом розпочне виступ у кваліфікації Євро-2028 поєдинками проти збірних Ісландії та Сербії.

Міжнародна федерація гандболу зняла санкції з росії та білорусі.