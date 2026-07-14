Володимир Кириченко

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко заявлені на етап Діамантової ліги, який відбудеться 18 липня в Лондоні. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Окрім двох українок, у стартовому списку присутні ще шість представниць топ-10 світового рейтингу сезону.

Зокрема, вперше цього року в рамках Діамантової ліги між собою змагатимуться Магучіх та австралійка Нікола Оліслагерс, яка востаннє виступала на цих змаганнях у фіналі сезону-2025, де випередила українку в боротьбі за «діамант».

Також у секторі для стрибків у висоту виступлять Елеанор Паттерсон (Австралія), Марія Жодік (Польща), Ангеліна Топич (Сербія), Морган Лейк (Велика Британія) та Ламара Дістен (Ямайка).

Для Геращенко це буде другий старт у Діамантовій лізі-2026 після етапу в Сямені, де вона стала срібною призеркою з особистим рекордом сезону – 1,97 м.

Початок жіночих змагань зі стрибків у висоту запланований на 16:10 за Києвом.

Нагадаємо, Магучіх виграла чемпіонат України-2026.