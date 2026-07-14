Україна U-20 перемогла Швейцарію та вийшла у чвертьфінал Євробаскету
Найрезультативнішими у складі синьо-жовтих став капітан Єгор Сушкін, який набрав 21 очко
9 хвилин томуПідписатися в
Чоловіча збірна України U-20 здобула третю перемогу в груповому раунді чемпіонату Європи у Дивізіон В, здолавши команду Швейцарії. Цей результат гарантував українцям вихід до чвертьфіналу турніру.
Після першої половини зустрічі синьо-жовті мали перевагу в 15 очок, проте швейцарці зрівняли рахунок у третій чверті (28:13). У заключній десятихвилинці підопічні Дмитра Забірченка відіграли відставання у 8 очок та виграли матч на останніх хвилинах.
Найрезультативнішими у складі збірної України став капітан Єгор Сушкін (21 очко).
Чоловічий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В
Україна — Швейцарія 74:72 (22:18, 21:10, 13:28, 18:16)
Заключний матч групового етапу збірна України зіграє 15 липня проти Люксембургу.
Збірна України з 99 очками переграла Данію та гарантувала собі друге місце у першому раунді відбору на ЧС.