Кохан виграв золото Континентального туру у Познані
Для Михайла це вже дев’ятий міжнародний подіум поспіль у сезоні-2026
близько 4 годин томуПідписатися в
Михайло Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Український метальник молота Михайло Кохан став переможцем турніру срібної серії Континентального туру у Польщі.
У другій спробі Михайло показав результат 77,99 м, який і приніс йому золото.
Для Кохана це вже дев’ятий міжнародний подіум поспіль у сезоні-2026.
Загалом цього року 25-річний українець здобув чотири золоті, чотири срібні та одну бронзову нагороду.
Континентальний тур. Меморіал Чеслава Цибульського. Познань, Польща. Чоловіки
1. Михайло Кохан (Україна) – 77,99 м
2. Павел Файдек (Польща) – 77,47
3. Томас Мардал (Норвегія) – 76,95
Напередодні Михайло завоював срібло на турнірі Континентального туру в Загребі.
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