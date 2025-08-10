Кохан – тріумфатор етапу «бронзового» Континентального туру в Польщі
Михайло випередив двох господарів турніру
23 хвилини тому
Михайло Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Медаліст Олімпіади-2024 український легкоатлет Михайло Кохан взяв участь в етапі «бронзового» Континентального туру у Білостоку (Польща).
Кохан став переможцем турніру у метанні молота. Результат 24-річного українця – 77.32 метри. Михайло випередив двох поляків.
«Бронзововий» Континентальний тур. Білосток, Польща. Метання молота
1. Михайло Кохан (Україна) – 77,32 м.
2. Павел Файдек (Польща) – 77,03
3. Марцін Вротиньський (Польща) – 76,17
Нагадаємо, що у липні Кохан виграв Всесвітню літню Універсіаду.
