Кохан виграв золото на турнірі в Туреччині
Переможним став останній кидок на позначку 78.07 метра
близько 1 години тому
Український метальник молота Михайло Кохан виборов золоту медаль на Кубку імені Нурулли Івака в турецькому Ізмірі. Переможним став останній кидок на позначку 78.07 метра.
Кохан випередив найближчих конкурентів — Халіля Илмазера (73.24 м) та Озкана Балтаджи (72.63 м) — більш ніж на 4 метри. Завдяки цьому результату українець став шостим атлетом у світі, який у поточному сезоні метнув молот за 78 метрів.
Нагадаємо, на Кубку Європи Кохан продемонстрував результат 77.79 м.
