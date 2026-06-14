Збірна Туреччини несподівано поступилася Австралії на чемпіонаті світу-2026
Австралійці здобули суху перемогу
18 хвилин томуПідписатися в
Збірна Австралії з перемоги розпочала виступи на чемпіонаті світу-2026, перегравши національну команду Туреччини в першому турі групи D.
Попри те, що турецька збірна протягом усієї зустрічі більше контролювала м'яч та володіла ігровою перевагою, австралійці продемонстрували зразкову реалізацію моментів. На 27-й хвилині нападник англійського Вотфорда Нестор Іранкунда вивів свою збірну вперед.
А вже у другому таймі Коннор Меткалф подвоїв перевагу австралійців, встановивши заключні 2:0 у матчі.
ЧС-2026. Група D. 1-й тур
Австралія — Туреччина — 2:0
Голи: 1:0 – Іракунда , 27, 2:0 – Меткаф, 75
У другому турі, який відбудеться 19 червня, Австралія протистоятиме США, а Туреччина спробує реабілітуватися в поєдинку з Парагваєм.
Гол Макгінна приніс Шотландії перемогу над Гаїті на чемпіонаті світу-2026.