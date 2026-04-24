Оприлюднена заявка збірної України на чемпіонат світу-2026 з естафетного бігу
Наша команда буде представлена лише в одній дисципліні
близько 1 години тому
Збірна України з легкої атлетики опублікувала склад на чемпіонат світу-2026 з естафетного бігу. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
Україна на турніру буде представлена у змішаній командній естафеті 4x100 м. Для участі у дисципліні, серед шести українців оберуть чотирьох.
Заявка збірної України:
Жінки: Діана Гончаренко, Анна Карандукова, Даниїла Хаван
Чоловіки: Давид Кулаковський, Ілля Попов та Олександр Соколов.
Чемпіонат світу з естафетного бігу відбудеться 2-3 травня в Боствані.
Раніше стало відомо, що Михайло Кохан та Ірина Климець візьмуть участь у золотому етапі Континентального туру в Найробі.
