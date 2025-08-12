Тренер Магучіх: «Одного дня Україну бомблять, а наступного – у Ярослави змагання»
Тетяна Степанова – про виступи під час війни
близько 2 годин тому
Тетяна Степанова, тренерка олімпійської чемпіонки-2024 з легкої атлетики Ярослави Магучіх, розповіла, наскільки її підопічній складно виступати під час війни в Україні.
Цитує Степанову Yle.fi.
«Одного дня Україну бомблять, а наступного – у Ярослави змагання. На кого б це не вплинуло? Я бачу, як її нерви перебувають на межі і як це коштує їй сантиметрів. Ми даємо суперницям велику фору.
Багато українців притупили чутливість до війни. Ми вже не маємо сил боятися. У Дніпрі одна за одною лунають повітряні тривоги, а мами з візочками на вулицях продовжують свій шлях, ніби нічого не сталося.
Нам необхідно час від часу повертатися додому. Нам потрібні наші домівки, друзі, спільні вечори біля гриля… Українське життя».
Нагадаємо, Магучіх виступить на останньому етапі Діамантової ліги перед фіналом.