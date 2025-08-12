Тетяна Степанова, тренерка олімпійської чемпіонки-2024 з легкої атлетики Ярослави Магучіх, розповіла, наскільки її підопічній складно виступати під час війни в Україні.

Цитує Степанову Yle.fi.

«Одного дня Україну бомблять, а наступного – у Ярослави змагання. На кого б це не вплинуло? Я бачу, як її нерви перебувають на межі і як це коштує їй сантиметрів. Ми даємо суперницям велику фору.

Багато українців притупили чутливість до війни. Ми вже не маємо сил боятися. У Дніпрі одна за одною лунають повітряні тривоги, а мами з візочками на вулицях продовжують свій шлях, ніби нічого не сталося.

Нам необхідно час від часу повертатися додому. Нам потрібні наші домівки, друзі, спільні вечори біля гриля… Українське життя».