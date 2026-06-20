Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася очікуваннями від виступу на турнірі FBK Games у нідерландському Хенгело. Спортсменка зазначила, що підготовка до змагань проходить за планом. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я почуваюся добре і насолоджуюся процесом. Підготовка йде за планом, і зараз головна мета — залишатися свіжою та готовою до неділі. Ми зосереджувалися на послідовності в підході та відштовхуванні. У стрибках у висоту кожен сантиметр має значення, тому важливо почуватися комфортно та впевнено на кожній фазі стрибка.

У мене чудові спогади про Ігри FBK. Мені завжди подобається змагатися в Нідерландах, тому що вболівальники створюють фантастичну атмосферу. Я рада повернутися і, сподіваюся, покажу хороший виступ для всіх, хто прийде подивитися.