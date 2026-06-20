Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах вперше в історії виборола медаль на чеміонаті Європи в командних змаганнях. На турнірі у французькому Антоні Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт та Крістіна Петрова здобули бронзові нагороди.

На шляху до п'єдесталу українська команда перемогла Молдову (45:31) та Угорщину (45:39). Після поразки у півфіналі від лідерок світового рейтингу з Італії (22:45), українки у поєдинку за третє місце здолали суперниць з Іспанії з рахунком 37:36.

Раніше збірна України в жіночій рапірі не підіймалася на чемпіонатах Європи вище п'ятого місця.

Загалом ця нагорода стала четвертою для української збірної на поточному турнірі.

Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування на рапірі.