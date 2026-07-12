Килипко виграла чемпіонат України у стрибках із жердиною
Легкоатлетка підкорила висоту 4,20 м
32 хвилини томуПідписатися в
Марина Килипко здобула перемогу у жіночому фіналі чемпіонату України з легкої атлетики. 30-річна спортсменка підкорила висоту 4,20 м і завоювала свій дев’ятий титул чемпіонки України в кар’єрі.
Друге місце на змаганнях посіла Юлія Козуб із результатом 4,10 м. Бронзову нагороду виборола Ольга Бєльченко, яка також подолала планку на позначці 4,10 м, але поступилася Козуб за кількістю спроб.
Петрук завоював золото чемпіонату України-2026 у стрибках у висоту.