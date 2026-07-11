Денис Сєдашов

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк поділився емоціями після свого успішного старту у змішаних єдиноборствах. У головній події шоу Arena в київському Палаці спорту українець технічним нокаутом у першому раунді переміг 53-річного ізраїльтянина Хаїма Гозалі, змусивши його кут капітулювати.

Одразу після тріумфу в октагоні Беленюк звернувся до вболівальників, наголосивши на важливості таких турнірів для підняття бойового духу всередині країни. Крім того, боєць з іронією викликав на поєдинок свого колегу по Верховній Раді Миколу Тищенка.

Хочу подякувати всім присутнім. Сподіваюся, що цей вечір двобоїв усім сподобався. Ми все це робили саме для вас. Я хочу побажати нашій країні стійкості, попри будь-які обставини. Звісно, у тому контексті, в якому ми зараз живемо, подібні івенти дуже необхідні, тому що вони підіймають дух і дають українцям розуміння, що ми — найсильніші й вистоїмо попри всі негаразди. Дякую всім! Мені треба подумати [чи планує продовжувати битися]. Думаю, що для дебюту все вийшло супер. Вам сподобався дебют? Кров пролилася? Це найголовніше. Будемо дивитися. Коля Тищенко тут є? Немає? Коля, we’re waiting for you, man! Жан Беленюк

Беленюк – російському борцю Власову: «Ти клята гнида, ти служиш сатані, ти – чорт і чмо».