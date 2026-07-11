Денис Сєдашов

Роман Петрук завоював золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики у чоловічих стрибках у висоту.

Доля чемпіонського титулу визначилася на планці 2.23 м. Петрук подолав її з першої спроби, тоді як його опонент Дмитро Нікітін узяв цю висоту лише з третього намагання.

Наступні планки на позначках 2.25 м та 2.27 м не підкорилися жодному з легкоатлетів.

Легка атлетика. Чемпіонат України-2026. Стрибки у висоту

1. Роман Петрук (Житомирська обл.) – 2.23 м

2. Дмитро Нікітін (Житомирська обл.) – 2.23

3. Владислав Лавський (Львівська обл.) – 2.20

Для спортсмена це перше золото дорослої національної першості в кар'єрі.

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