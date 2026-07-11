Петрук завоював золото чемпіонату України-2026 у стрибках у висоту
На подіум також піднялися Нікітін і Лавський
близько 1 години томуПідписатися в
Роман Петрук завоював золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики у чоловічих стрибках у висоту.
Доля чемпіонського титулу визначилася на планці 2.23 м. Петрук подолав її з першої спроби, тоді як його опонент Дмитро Нікітін узяв цю висоту лише з третього намагання.
Наступні планки на позначках 2.25 м та 2.27 м не підкорилися жодному з легкоатлетів.
Легка атлетика. Чемпіонат України-2026. Стрибки у висоту
1. Роман Петрук (Житомирська обл.) – 2.23 м
2. Дмитро Нікітін (Житомирська обл.) – 2.23
3. Владислав Лавський (Львівська обл.) – 2.20
Для спортсмена це перше золото дорослої національної першості в кар'єрі.
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