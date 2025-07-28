Володимир Кириченко

У Волосі (Греція) авершився чемпіонат Балканських асоціацій легкої атлетики.

Український спортсмен Владислав Лавський посів друге місце у стрибках у висоту.

Лавський із першої спроби подолав висоти 2,07, 2,11 та 2,15. Планку на 2.19 м Владислав не підкорив у трьох спробах.

Для 25-річного українця це перша медаль міжнародних змагань у цьому сезоні. Востаннє легкоатлет здобував міжнародну нагороду також на чемпіонаті Балканських асоціацій у 2024 році, тоді він зайняв перше місце.

Ще один українець Вадим Кравчук завершив змагання на шостій позиції. Він подолав висоту на 2,11 м, але не зміг взяти 2,15 м.

Перемогу здобув болгарин Тихомир Іванов, який стрибнув на 2,19 м.

Чемпіонат Балканських асоціацій. Волос, Греція. Стрибки у висоту

1. Тихомир Іванов (Болгарія) – 2,19 м

2. Владислав Лавський (Україна) – 2,15 м

3. Антоніос Мерлос (Греція) – 2,15 м

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6. Вадим Кравчук (Україна) – 2,11 м

Нагадаємо, Михайло Кохан виборов золото Універсіади-2025 у метанні молота.