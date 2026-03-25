З Всеросійської федерації легкої атлетики зняли всі санкції? Для World Athletics допінг – це не проблема
ВФЛА пройшла трирічний «карантин»
близько 2 годин тому
Міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов у своєму Telegram-каналі заявив, що з Всеросійської федерації легкої атлетики зняли всі санкції, пов’язані з допінгом.
«З Всеросійської федерації легкої атлетики знято всі санкції, пов’язані з допінгом. Відповідне рішення ухвалила Рада World Athletics.
ВФЛА пройшла трирічний «карантин» у рамках Програми спеціальних умов: виконано всі 34 стратегічні умови та операційні вимоги, впроваджено нові стандарти управління, перебудовано антидопінгову роботу, оновлено регіональні структури. Підрозділ з цілісності легкої атлетики (AIU) та незалежні експерти відзначали прогрес протягом усього періоду та поставили підсумкову оцінку – повну відповідність та перевищення заданих стандартів».
Нагадаємо, збірна України – в топ-4 медального заліку ЧС з легкої атлетики у приміщенні – це найкращий результат з 2006 року.
